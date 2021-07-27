中甲　羅素「紥住踢」　勞烈斯復出助梅州贏波

中甲第2階段第4輪爭奪，周二（27日）幾位外流港將都獲得出場機會，其中為江西北大門戴起隊長臂章的羅素，一度需要負傷作戰，而重回正選大軍的勞烈斯，則幫助梅州客家擊敗强敵南通支雲，取得聯賽兩連勝。

面對中甲勁敵南通支雲，梅州客家今仗早早就靠敦比亞的入球打開紀錄，領先後依然佔盡主動權，頻頻靠邊路突破，為南通後防造成極大威脅，33分鐘，主隊再靠傑森，把握一次反擊機會再下一城，面對有勞烈斯領軍的梅州防線，查加斯等南通攻擊手，早段未有獲得太多埋門機會，半場梅州以2比0領先。

易邊後，南通率先入局，查加斯接應傳中頭槌破網，為南通扳回一城，球隊亦藉此搶回不少攻勢，梅州後防壓力明顯增加，勞烈斯在一次防守期間，亦需要用身體「硬接」對手勁射，令這位25歲後衞一度因傷倒地，其後被調離場，可幸最終梅州依然能夠保住2比1勝局。

另外羅素繼續以隊長身份，帶領江西北大門出戰陝西長安競技，賽前已經7輪不勝的江西，極至希望重回勝軌，作為後防主力的羅素，亦踢得非常落力，這位鐵衞在上半場尾段，因為一次與對手爭奪「55波」，撞傷眼角需要包紥，並在下半場早段被換出。江西其後連失多球，最終未能逃過落敗命運，以0比5不敵對手。另外浙江隊周一（26日）在梁諾恆缺陣的情況下，以5比0輕取北京理工。