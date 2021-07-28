女子200自巔峰之戰！何詩蓓力戰4大泳后

張家朗奪金後帶動港隊全速前進，今日到何詩蓓（Siobhan）衝擊港隊本屆奧運第2面獎牌！Siobhan昨日出戰主項200米自由泳，準決賽造出1分55秒16，以總成績第2名歷史性殺入決賽，排第5線出賽的她，將與佩歷珍妮、堤密絲及中國的楊浚瑄等勁敵上演巔峰之戰，決賽在今早約9時41分舉行，到時齊齊嗌爆為她加油！

23歲的何詩蓓連續兩日在東京水上運動中心登場，初賽以第8名晉級，到昨日出戰準決賽，一如之前初賽，Siobhan在頭3段都領先，至最後50米才放緩留力，被澳洲的堤密絲迎頭趕上，結果Siobhan仍造出1分55秒16佳績，取得小組第2、以此第2快時間晉級今早決賽。Siobhan在上屆女子200米自排第9無緣決賽，今次終於有所突破，有機會為港贏得首面奧運游泳獎牌。

強手林立惡鬥多位泳后

不過今屆200自可謂強手林立，當中意大利31歲飛魚佩歷珍妮，是世錦賽史上女子200米自由泳項目得獎最多泳手，自2005年至今累積8面獎牌，雖然年過30，她去年在南韓光州世錦賽仍以1分54秒22的全年最快時間奪金，今年初亦曾造出世界第5快時間，佩歷珍妮曾表示打算在奧運後退役，今仗可說是她最後一擊。

綽號「終結者」的澳洲新星堤密絲，在周一奧運女子400米自由泳決賽，繼2019年世錦賽後再度擊敗「女水神」美國的列迪姬，現時世界頭5個最快時間，有3個屬於堤密絲，今場女子200米自大戰，堤密絲及列迪姬兩人絕對是何詩蓓爭標最大勁敵。至於另一亞洲代表19歲中國小將楊浚瑄，是女子200米自亞洲紀錄保持者，她在準決賽以1分55秒98成績，總排名第4晉級決賽，似是有餘未盡，隨時在決賽大爆發。

何詩蓓主要勁敵

佩歷珍妮（意大利）

32歲

女子200米自由泳世界紀錄保持者

堤密絲（澳洲）

20歲

東奧女子400自由泳金牌得主

列迪姬(美國)

24歲

里約奧運4金得主、包括女子200米自由泳

楊浚瑄(中國)

19歲

女子200米自由泳亞洲紀錄保持者

何詩蓓(香港)

23歲

世界大學生運動會2金得主

東京奧運女子200米自由泳參賽泳手及線道

第1線道 佩歷珍妮(意大利)

第2線道 施文路娃(捷克)

第3線道 列迪姬(美國)

第4線道 堤密絲(澳洲)

第5線道 何詩蓓(香港)

第6線道 楊浚瑄(中國)

第7線道 奧莉克絲克(加拿大)

第8線道 韋爾遜(澳洲)