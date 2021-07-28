【話你知今日焦點】3x3籃球王者誰屬 何詩蓓9:41am衝獎牌
2021年07月28日 00:24
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東奧今日（28日）來到第6天，將在游泳、單車、跳水、柔道、體操、舉重、劍擊、馬術、三人籃球等多個項目，決出23面金牌。中國跳水夢之隊將派出19歲的王宗源及25歲的謝思埸出戰男子三米板雙人賽，接受英國、意大利、德國及日本等挑戰。另外，新增項目三人籃球經過連日來一輪激鬥後，今日將決出金牌花落誰家，喜歡籃球的朋友，今晚記住睇五大電視台的直播，見證3x3王者戰！
港隊方面，張家朗奪金後帶動港隊全速前進，今日到何詩蓓（Siobhan）在女子200米自由泳衝擊港隊本屆奧運第2面獎牌！何詩蓓在準決賽以總成績第2名歷史性殺入決賽，排第5線出賽的她，將與佩歷珍妮、堤密絲及中國的楊浚瑄等勁敵上演巔峰之戰，決賽在今早約9時41分舉行，到時齊齊嗌爆為她加油！
以下是東奧Day6決出金牌的項目：
游泳女子200米自由泳
游泳男子200米蝶泳
游泳女子200米個人混合泳
游泳女子1500米自由泳
游泳男子4x200米接力
單車女子公路個人計時賽
單車男子公路個人計時賽
跳水男子雙人3米板
柔道女子-70公斤級
柔道男子-90公斤級
劍擊男子佩劍團體
體操男子全能
舉重男子73公斤級
三人籃球男子金牌戰
三人籃球女子金牌戰
馬術個人盛裝舞步音樂自由演繹大獎賽
賽艇女子雙人雙槳
賽艇男子雙人雙槳
賽艇女子四人單槳
賽艇男子四人單槳
賽艇男子四人雙槳
賽艇女子四人雙槳
欖球男子金牌賽
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