【話你知今日焦點】3x3籃球王者誰屬　何詩蓓9:41am衝獎牌　

東奧今日（28日）來到第6天，將在游泳、單車、跳水、柔道、體操、舉重、劍擊、馬術、三人籃球等多個項目，決出23面金牌。中國跳水夢之隊將派出19歲的王宗源及25歲的謝思埸出戰男子三米板雙人賽，接受英國、意大利、德國及日本等挑戰。另外，新增項目三人籃球經過連日來一輪激鬥後，今日將決出金牌花落誰家，喜歡籃球的朋友，今晚記住睇五大電視台的直播，見證3x3王者戰！

港隊方面，張家朗奪金後帶動港隊全速前進，今日到何詩蓓（Siobhan）在女子200米自由泳衝擊港隊本屆奧運第2面獎牌！何詩蓓在準決賽以總成績第2名歷史性殺入決賽，排第5線出賽的她，將與佩歷珍妮、堤密絲及中國的楊浚瑄等勁敵上演巔峰之戰，決賽在今早約9時41分舉行，到時齊齊嗌爆為她加油！

以下是東奧Day6決出金牌的項目：

游泳女子200米自由泳

游泳男子200米蝶泳

游泳女子200米個人混合泳

游泳女子1500米自由泳

游泳男子4x200米接力

單車女子公路個人計時賽

單車男子公路個人計時賽

跳水男子雙人3米板

柔道女子-70公斤級

柔道男子-90公斤級

劍擊男子佩劍團體

體操男子全能

舉重男子73公斤級

三人籃球男子金牌戰

三人籃球女子金牌戰

馬術個人盛裝舞步音樂自由演繹大獎賽

賽艇女子雙人雙槳

賽艇男子雙人雙槳

賽艇女子四人單槳

賽艇男子四人單槳

賽艇男子四人雙槳

賽艇女子四人雙槳

欖球男子金牌賽

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拉闊東奧---電視台直播時間表

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9:30am◢2020東京奧運（第一戰線）

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6:50pm◢607◢舉重（男子73公斤級）

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2:40pm◢96◢跳水（男子雙人3米跳板決賽）

3:00pm◢96◢羽毛球（男女單/混雙/女雙）

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8:00pm◢99◢體操（男子個人全能決賽）

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