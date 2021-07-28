何詩蓓200自奪銀　贏香港游泳史上首面獎牌

【記者許思彤日本東京直擊】何詩蓓替港隊再添銀牌！東京奧運女子200米自由泳決賽周三（28日）早上一觸即發，23歲香港「飛魚」何詩蓓挾着準決賽總成績第2佳的強勢，最終以1分53秒92，打破中國泳手楊浚瑄的亞洲紀錄，以及自己所保持的香港紀錄勇奪銀牌，取得港隊史上首面游泳獎牌！

何詩蓓（Siobhan）於決賽游第5線，是日她的狀態大勇，全場3次轉身均保持前3位置，頭100米（55秒1）及150米（1分24秒18）都以第一名觸池，150米以第3名觸池的澳洲新星堤密絲尾段大爆發，在最後15米超越何詩蓓，並以破奧運紀錄的1分53秒50贏得金牌，Siobhan則以0.42秒之差僅負奪銀，同時為香港贏得史上首面奧運游泳獎牌。

「今次和以往不同，有種『I belong』的感覺，出場前我不再感到害怕，反而很興奮，可以和世界頂尖泳手較量，成為她們的一份子。」第二次參加奧運會的何詩蓓於東京奧運勇奪銀牌，創下香港歷史，賽後相當興奮：「掛起獎牌一刻，我的腦袋仍是一片空白。好開心，這個獎牌等了很久了。5年前奧運入準決賽，17年世錦賽第5，19年世錦賽第4，好像總是和獎牌擦身而過，今次終於可以做到。」

今屆200自高手如雲，Siobhan開賽初段選擇快放，她透露這屬戰術之一：「因為我是短途泳手，而很多對手強項都是200、400米，所以一定要一開始推得快點，否則最後50米他們會游得比我快。」

香港隊繼張家朗於男子花劍贏得金牌之後兩日，何詩蓓再添喜訊，她希望藉此鼓勵香港運動員：「我想多謝香港及美國的教練和父母，沒有他們就沒有我的成就。我和張家朗的獎牌，希望可以推動比賽中的運動員，另外希望在香港看電視直播的泳員可以加油，之後就到你們了！」何詩蓓將於香港時間傍晚6點15分轉戰100米自由泳，力爭佳績。

東京奧運女子200自成績：

金牌 堤密絲（澳洲） 1分53秒50

銀牌 何詩蓓（香港） 1分53秒92

銅牌 奧莉克絲克（加拿大）1分54秒70