【認識何詩蓓】學界游到奧運　「混血飛魚」的成長之路

「混血飛魚」何詩蓓連環屢創佳績，更在東京奧運創下香港歷史，成為首個贏得奧運獎牌的香港泳手。熱愛游泳的Siobhan由小學學界賽游到奧運舞台，今晚6點15分她將出戰100自項目，賽前和大家一起重溫「飛魚」生涯多個精彩時刻！

何詩蓓4歲在南華體育會學游水，6歲加入泳隊訓練，小學時期已經是泳隊成員，曾代表聖保祿天主教小學出戰多項學界賽事，現時仍保持女子乙組100米自由泳紀錄（1分03秒14）。2008年，年僅10歲的何詩蓓首次代表香港參加埠際游泳賽，勇奪3金1銀，同時打破兩項大會紀錄。這條「小飛魚」愈游愈快，13歲就迎來首個香港紀錄，在香港短池分齡游泳錦標賽400米個人混合泳游出4分48秒42。

Siobhan中學畢業那年，成為首位達A標入奧運的泳手，其後她升讀盛產世界級泳手的美國密歇根大學，在當地專業教練團隊協助下，她的成績突飛猛進，2016年首戰里約奧運，即刷新香港最佳成績，晉級準決賽得第13名，之後一年她在世大運勇奪2金2銅。2019年，她宣布加盟職業泳隊Energy Standard，與多位星級泳手做隊友，出戰國際游泳聯賽（ISL），9次打破短池亞洲紀錄。

創出小學學界紀錄之後14年，Siobhan的100自快了10秒有多，今年6月的長池游泳計時賽游出新香港紀錄的52秒92，而主項200自亦在疫情期間不斷有突破，4月在長池計時賽游出1分54秒89新紀錄，現時她一共保持8項香港紀錄。東京奧運是她的第二個奧運會，這次她勇奪50、100及200自個人賽資格，說到目標，依然是「突破自己」：「我不會定一個數字框死自己，希望游出個人最佳時間。」