【認識何詩蓓】文武雙全！超級學霸Siobhan通識5**

「每朝5點就要起身練水，上堂個陣專心聽書唔使花時間去補習，午飯時趕緊做功課，放學後又要即刻去訓練，夜晚唔浪費時間上網或睇電視，10點訓覺前要好好溫書同練琴，咁樣就可以管理好時間。」香港「女飛魚」何詩蓓除了泳術出色之外，學業成績同樣卓越，而這全賴她出色的時間規劃以及自控能力。

何詩蓓2009年升讀香港聖保祿中學，放學後雖要不斷「操水」，但她仍不忘努力學習，時刻保持「讀書第一」的想法，夢想成為正義女律師。升讀中六時Siobhan 表示希望以學業為重，決定在世界盃及學界賽後暫別泳壇，最終成功於中學文憑試考獲7科35分佳績，當中通識教育、英文分別榮獲5**、5*，而數學及企業會計與財務概論亦奪5級、至於中文、化學及英語文學則取得4級。

憑著優秀的學業及游泳成績，何詩蓓放榜前已被美國密芝根大學取錄，主修心理學，更於19年5月順利畢業，畢業後Siobhan續留於大學工作，目標向兒童心理學家這項理想進發。除此之外Siobhan在兼顧游泳及學業中，同時考獲8級鋼琴，平日在大學宿舍內彈鋼琴，更成為她放鬆壓力的最佳方法！