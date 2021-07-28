【認識何詩蓓】「小美人魚」4歲已識游水

混血女泳手何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）為港摘下東奧第2面獎牌，被稱作「小美人魚」的她，又生長在一個怎麼樣的家庭裏？

23歲的何詩蓓在香港出生和成長，父親是愛爾蘭人，而她的母親是香港人，是愛爾蘭香港混血兒，還有比她大兩年的姐姐何雅舒。何詩蓓這個名字，因為姓氏「Haughey」首個發音和「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母又跟「詩蓓」差不多而取名。

雙親希望Siobhan和姐姐都學會游泳這個求生本能，她早在嬰兒時期已開始接觸游泳，半歲大時便已戴上游泳手袖，在家中的泳池熟習水性，4歲時正式到泳會集泳，並在2年後加入泳隊，練習太累時她曾問父母甚麼時候可以退出，不過慢慢和游泳建立感情，便沒有再提起過這件事。

何詩蓓是2008年北京奧運的座上客，當時一家四口到水立方入場觀賞游泳賽事，令Siobhan最印象深刻的畫面，是親身目睹美國「水怪」菲比斯打破男子400米個人混合泳的奧運紀錄的一刻，已是泳手的Siobhan在看台上看得熱血沸騰，這同時是她和奧運會的第一次相遇。

及後何詩蓓多年來兼顧學業和習泳，每樣都做得妥妥當當，就讀聖保祿中學的她在中學文憑試考獲佳績，2019年獲知名游泳媒體《SwimSwam》評為「年度亞洲最佳女泳手」，打破六年來中日泳手的壟斷，更曾數度刷新100自及200自的香港及亞洲紀錄，又在今屆奧運取得3張個人賽入場券，名符其實的時間管理大師，Siobhan感激身邊的人一直支持，特別是父母：「他們從來不給我壓力，對我的信任亦給我很大信心。」