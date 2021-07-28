再衝獎牌！鄧俊文、謝影雪闖羽毛球混雙4強

香港隊在東京奧運再傳捷報！羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，周三(28日)在8強戰以2比0擊敗英國組合艾利斯(Marcus Ellis)/羅琳史密芙(Laurem Smith)，歷史性打入4強，周四(29日)早上將與中國組合鄭思維/黃雅瓊爭奪決賽資格，向港隊今屆第3面獎牌進發！

港隊「鄧謝配」在小組賽苦戰下以2勝1負成績出線，經過一天休息後，兩人今場狀態極佳，甫開賽即打出一段7比1凌厲走勢，最後順利以21比13取下第一局；次局艾利斯/羅琳史密芙開始入局，港隊「左手配」則出現多次失誤，令比分一直落後，但尾段「鄧謝配」發力，在一度落後14比17下，反勝21比18，直落兩局贏波。

首次搭檔征奧的鄧俊文/謝影雪，今屆賽事過關斬將，在小組賽先力克上屆奧運銀牌得主馬來西亞的陳炳橓/吳柳瑩，及後面對2號種子中國組合王懿律/黃東萍雖然落敗，但在小組最後一戰以2比1擊敗德國組合林斯富斯/靴歷域晉級，今場再擊敗英國組合後，準決賽會惡鬥世界排名第1的中國組合鄭思維/黃雅瓊，賽事會在周四早上舉行。