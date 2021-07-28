何詩蓓：證明香港泳手都可以是世界級

【記者許思彤日本東京直擊】從16年里約奧運準決賽，到17、19年世錦賽分列第5和「梗頸4」，何詩蓓（Siobhan）好像總與獎牌擦身而過，「硬係差啲差啲，冇一個break out，證明實力。」但今天（28日），她做到了，在東京奧運女子200米自由泳摘下銀牌，證明了自己，也證明了香港泳手的能耐：「我想話畀全世界知，香港（運動員）都可以有好成績。」

何詩蓓在女子200米自由泳決賽，以1分53秒92的時間，摘下銀牌。觸池一刻，她仰起頭，閉起眼睛，如釋重負笑了：「我見到自己第2，best time，開心到咩都諗唔到。去到頒獎台，記者會，都係空白一片，未process到到底發生咩事。」畢竟，她一直與獎牌擦身而過，也曾飽受傷患困擾，被迫放棄2018年雅加達亞運：「過去幾年，我行咗好多辛苦路，終於有回報。喺咁大型嘅舞台，證明自己實力，好難得。」

何詩蓓是香港與愛爾蘭混血兒，有著「混血女飛魚」的綽號，常常有人疑問：「吓！佢識中文㗎？」但其實，Siobhan在香港出生，在香港成長，操流利廣東話，是地地道道的「香港人」。這面獎牌，證明自己，也證明香港泳手可在雲雲游泳強國中，佔一席位：「我想話畀全世界，特別係香港運動員知，我哋唔需要生於大國家，即使係香港，都可以有好成績。如果佢哋有睇我比賽，之後有一日，就係佢哋踏上奧運頒獎台，唔好放棄。」

但要培養更多頂尖運動員，最基本的條件，是更多小朋友，或者說，更多家長願意讓小朋友投身運動。香港學生向來學業為重，運動，是調劑，是興趣，而非長遠職業。但強如Siobhan，從4歲開始，在泳池度過無數日月，卻在DSE考獲35分，誰說魚與熊掌不可兼得？「由細到大，我都有一個目標，就係兼顧學業同游水。喺本地學校讀書唔簡單，但只要有決心，一樣可以。」

Siobhan在美國密歇根大學的教練比索，也感到驕傲：「其實從初賽、準決賽，一路到決賽，Siobhan都很焦慮。因為只有8人入到決賽，又要面對強勁對手。」幸好愛徒「聰明」、「勤力」，才能得償所願：「看見她這一年這麼努力，完美執行賽前計劃，作為教練真的很驕傲。」