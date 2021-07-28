奧運熱爆商場　市民狂嗌何詩蓓

今屆奧運港隊運動員表現出眾，繼港隊花劍選手張家朗奪得香港歷來第2面金牌後，游泳選手何詩蓓更打破亞洲200米自由泳記錄，奪得香港史上第一面游泳奧運銀牌。大批市民到走到商場為港隊打氣，場面熱鬧。

其中在將軍澳東港城全程直播賽事，同場更展出有「2021奧運日填色及繪畫比賽—優秀作品展暨奧運會主題展覽」，讓市民加深了解這項體壇盛事。商場更向在場的市民派發能量飲品及打氣棒，一同見證歷史性時刻。

未到9時半，場內已有近百市民、手持打氣棒，為港隊爭金集氣，當何詩蓓出場時更熱烈歡呼，並在比賽進行中時不斷尖叫為香港運動員打氣，氣氛熱熾！結果何詩蓓以1分53.92秒勇奪銀牌，打破亞洲紀錄，成為香港歷史性首面奧運游泳獎牌！

在場收看200米自由泳直播的何小姐表示，何詩蓓已經做得好好！期待佢日後的進步及發揮，更認為她在比賽贏咗自己已經好犀利。另一位在場收看賽事的劉先生更特地約朋友到商場觀賞比賽，為香港運動員加油打氣，認為商場觀看比賽更熱鬧更具氣氛。

隨後更緊接直播羽毛球混合雙打8強賽事，一同見證鄧俊文及謝影雪殺入4強。賽事進行期間，港隊代表曾一度落後數分，但仍後來居上，在場市民都看得十分緊張，最終喜見港隊能進入4強賽事。