霍震霆：望政府投放更多　為3年後部署

港協暨奧委會會長霍震霆坦言香港隊於今屆東京奧運表現出色，暫時已取下2面獎牌，更希望香港市民在分享喜悅的過程中，亦能了解到運動員於背後的努力，並繼續給予運動員最大力的支持，讓港將能夠再創佳績。

親眼目睹香港區旗相隔一屆再度於頒獎禮上徐徐升起，已觀戰7屆奧運的霍震霆坦言依舊感觸：「希望政府之後投放更多資源，以及好好部署3年後的巴黎奧運。」

至於香港代表團團長貝鈞奇對港隊成績相當滿意，認為已達到賽前期望：「運動員暫時取得這個成績已經相當理想，特別是年青運動員的成長，除了劍手張家朗奪奧運金牌之外，亦發揮了拼搏精神，值得學習。」「貝生」同時大讚今早勇奪銀牌兼打破亞洲紀錄的何詩蓓，認為她成功為港爭光，希望一眾運動員能夠繼續成長。

他續稱奧委會、政府及體院等近年來付出不少努力培訓年青運動員，他展望未來包括3年後的巴黎奧運，相信運動員不會令大家失望，定必取得更佳成績。

港協下午特別為何詩蓓發賀稿，讚揚她為香港體壇寫下新的里程碑，並感謝其教練團隊在背後的支援及努力，功不可沒。同時，香港奧委會亦祝願港隊在餘下賽事繼續盡情發揮，為港締造更佳成績。