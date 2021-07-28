德國男奧足生死一戰！玩大佢

奧運男子足球D組生死戰，德國男奧足對科特迪瓦男奧足，德國2戰有3分排第3位，所以今場必須擊敗第2位的科特迪瓦，才可以取得出線資格，勢必轄出搶攻。事實上，德國今屆賽事踢法有前無後，2場分組賽的總入球都達5球或以上，一於再追入球大。(Viu TV 99及Now 606周三下午4時直播)

德國男奧足踢法非常開放，首場分組賽與上屆金牌得主巴西男奧足鬥攻，結果以2:4敗陣。該仗德國上半場已經落後3球，但球員鬥心不俗，一度追至2:3，來到今場關鍵一戰，相信「日耳曼兵團」應該會再發揮頑強鬥志，搶攻力爭贏波。不過，德國男奧足的防線表現，始終比較差，除了被巴西攻入4球之外，上場對亞洲球隊沙特阿拉伯，都失了2球，僅贏3:2。因此，德國今場被逼主攻的情況下，後防應該會更空虛，難保清白之身。

至於科特迪瓦男奧足首場以2:1擊敗沙特阿拉伯，上場打和巴西0:0，表現出色，陣中擁有AC米蘭中場基斯爾、曼聯中堅艾歷拜利、天少翼鋒阿密特迪亞路，整體實力不在德國之下。雖然科特迪瓦今場和波都可以出線，但久守必失，他們為免輸波，被德國搶走出線權，相信仍然會盡力爭取入球，有利開大。

直播表

周三4:00pm 德國男奧足Vs科特迪瓦男奧足

Viu TV 99、Now 606

周四10:30am 美職 FC洛杉磯Vs明尼蘇達聯

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301