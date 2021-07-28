美國男籃「開齋」　轟19球3分大炒伊朗54分

首戰於A組分組賽出師不利的美國男籃，周三（28日)面對亞洲勁旅伊朗終於「開齋」，憑利拿特獨取全場最高21分，加上球隊合共6人得分上雙，最終怒炒對手54分，以120：66大勝而回，兼取得今屆東京奧運首勝。

美國今仗正選陣容有2個調動，賀列地及布克重返正選陣容，相反積蒙格連及拿芬則先列後備，至於伊朗亦有2名老將哈達迪及巴哈拉米壓陣。

兩隊賽前未曾打開勝利之門，今仗皆全力爭勝以保出線希望。伊朗開局主動搶攻，曾於NBA打滾多年的老將哈達迪籃底多次建功，令球隊不至被拉開太多，然而上仗吞下自2004年雅典奧運首敗的美國，首戰已火力全開，轟下6記3分球，利拿特更單節射入9分，美國首節領先28：12。第2節美國隊換入部分後備球員，麥基、格蘭特首次於奧運賽場亮相，但利拿特狀態依然火熱，連續2節轟下3球3分，半場獨取18分下美國遙遙領先60：30。

最後2節已輪為「夢幻隊」表現時間，最終美國隊全場2分球37射23中，3分球更39射19中，命中率分別高達62%及50%，加上伊朗失誤次數多達23次，最終以54分大炒對手。

個人數據方面，美國整場6人得分上雙，當中列拿特3分球13射7中，獨取全場最高21分，布克及泰頓亦各自貢獻16、14分，小將拿芬則交出13分、8助攻，相反主力杜蘭特僅取10分。伊朗雖然大敗，但仍有中鋒哈達迪攻入全隊最高15分，但「亞洲第一小前鋒」巴哈拉米5射卻只得1中，僅得6分。

剛大炒一場的美國分組賽1勝1負，暫時升上小組榜首，相反伊朗2連敗後續居榜尾。美國周六（31日）晚上將會迎戰捷克。