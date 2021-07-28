何詩蓓神秘感情生活　最親密男生有份玩東奧

為香港歷史性奪得奧運200米自由泳銀牌的何詩蓓(Siobhan)，迅即成為香港「女神」，這位23歲飛魚的感情狀況同樣惹人關注。Siobhan從未公開談論自己的感情生活，不過她的IG中卻有一位「老是常出現」的男生，令網民猜測兩人是情侶關係。更有趣的是，「男主角」莫卡達里(Mokhtar Al-Yamani)原來亦有份出戰東京奧運，代表也門出戰游泳賽事。

24歲的莫卡達里在紐約出生，父親為也門人、母親則為日本人，他與Siobhan是密歇根大學的同窗，兩人經常在自己的IG中貼上親密合照，當中亦不乏甜密的言語互動，例如Siobhan曾留言：「對你說的笑話假裝好笑3周年」、「你讓生命中的好事變得更好」等等，在莫卡達里5月12日生日當天，Siobhan貼上男方揹着自己的相片說：「當我失落時你扶起我、當我迷失時你對我作出指引，多謝你為我製造無數的歡笑，令每個細小時刻都變得特別，生日快樂。」可見兩位混血泳手有非一般的感情。

莫卡達里在高中時曾連續4次獲得校隊冠軍，上屆里約奧運本來亦有機會參賽，但最後因也門體育局與國際奧委會出現溝通誤會，結果未能成事；今屆東京奧運莫卡達里代表也門出戰100米及200米自由泳，可惜均無緣晉級。有傳聞兩人在2016年開始拍拖，但現在已成「過去式」。