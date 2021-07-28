伍家朗不敵危地馬拉選手小組賽出局

香港羽毛球「一哥」伍家朗，未能挺住「球衣風波」的壓力，周三（28日）於東京奧運男子羽毛球單打小組第二場比賽，以0比2不敵危地馬拉選手哥頓，小組賽出局，未能躋身賽事16強。伍家朗於比賽中穿上綠白色球衣，胸口上有區旗標誌，雖解決球衣問題，但未能更進一步，非常可惜。

今屆奧運羽毛球男單項目由42名球手分成14組作賽，每組3名球手，小組首名出線晉級16強。雙方賽前手執一勝，「家朗」必須取勝才能晉級。8號種子伍家朗面對世界排名第59的危地馬拉選手哥頓（Kevin Cordon）賽前被視為熱門，然而首局戰況並非「一面倒」。34歲的哥頓今場先聲奪人，不斷網前搶攻，取得比賽主導，今場改穿綠白色戰衣的伍家朗初段仍能將分差維持2分以內，惟面對一浪接一浪的強攻下，終於失守，被對手拋離至19比14。戰至落後16比20時，伍家朗成功連救4個賽點，追至20比20，可惜未能延續氣勢，以20比22先失一局。

第二局伍家朗回到「順風」位置，但仍然未能扭轉劣勢。哥頓繼續主動進攻，領先至8比4，其後他更頻頻打出角度刁鑽的扣殺，伍家朗的節奏完全被對手打亂，開始出現更多失誤，被對手連得6分，拋離至9比16。哥頓叫聲太大被裁判警告，但依然未阻其凌厲攻勢，以往表現冷靜的香港「一哥」，今場明顯不在狀態，神情略顯緊張，最終以13比21再失一局，總比數0比2不敵對手。

伍家朗上屆里約奧運16強止步，5年後，貴為賽事8號種子的香港「一哥」原本以突破里約成績為目標，可惜今屆在小組賽止賽。賽後伍家朗表現失望，說到近日的「球衣風波」，他直言「冇影響就假」，而今場表現更是「平常一半都沒有」，但他強調：「事件已成過去，希望大家日後更留意運動員場上表現。」