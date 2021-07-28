何詩蓓fit爆！100自初賽破亞洲紀錄晉級

【記者許思彤日本東京直擊】新鮮出爐奧運女子200米自由泳銀牌得主香港「女飛魚」何詩蓓，周三（28日）續出戰100米自由泳初賽，最終何詩蓓延續好表現，游出52秒70成績，成功打破池江璃花子所保持的亞洲紀錄(52秒79)及自己保持的香港紀錄，取得小組第2名，並以總成績第2名晉級準決賽，賽事將於周四（29日）早上進行。

23歲香港代表何詩蓓（Siobhan）今早於200米自由泳勇奪銀牌之後，傍晚轉戰100米自由泳延續強態，頭50米造出25秒43以第三名轉身，第四線的東奧4X100米自由泳接力金牌得主麥基恩（Emma McKeon） 被Siobhan緊纏下，愈游愈快，最終麥基恩以破奧運紀錄的52秒13率先掂池，何詩蓓則以破亞洲紀錄的52秒70排第2。7組初賽完成後，何詩蓓以總排名第二晉級明早舉行的準決賽。

賽後，Siobhan顯得相當開心，對數小時前奪得銀牌，仍感覺如夢似幻：「感覺像做夢，因為我夢想著這個時刻太久，現在發生了，對，真的很瘋狂。」她續指，除了美國教練，也從香港教練身上得到很多支持：「這是很特別的一年，我因疫情一直在港訓練，無論我需要什麼，想練什麼，他們都會盡力滿足。」接連游出200自和100自「PB」，她期望周四準決賽也能再接再厲，向第2面獎牌進發。