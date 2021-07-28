金牌公仔失而復得　張家朗：「我換番啦！」

香港男花劍手張家朗周一在東京奧運勇奪金牌，締造港隊新歷史，全港上下無一不為家朗感到驕傲。有眼利網民發現，加路素在頒獎台上錯手取走了屬於金牌得主的金色眼罩吉祥物公仔，家朗事後向網民「報平安」，已取回吉祥物了。

張家朗在東奧男花個人賽決賽篤走上屆里約奧運金牌得主加路素，為香港贏得本屆首面金牌。因應疫情防控關係，賽會早就宣布運動員在頒獎禮上需自行領取及掛上獎牌，吉祥物公仔如是。而飲恨得銀牌的加路素竟然手執屬於家朗的金牌公仔，在網上引起一場哄動，有網民猜測意大利劍手只屬一時錯手，亦有人小心眼指他是輸不起，故意拿走金牌公仔，更有人到加路素的Twitter留言，指責他「欠奧運體育精神」、「沒有風度」，甚至有人傳訊息要求加路素主動交還金牌吉祥物公仔予家朗。

眼見網民一片熱情關心，家朗回應指當時眼見對方心情欠佳，所以沒有即場上前交換，又分享透露「金牌分量原來那麼重」，拿着金牌已覺滿足，及後再在Insatgram的限時動態中，貼出金牌吉祥物公仔的照片並寫道：「大家好關心的公仔，我已換回來了。」

張家朗將在8月1日夥拍張小倫、蔡俊彥和吳諾弘出戰東奧男子花劍團體賽，再爭獎牌。