心理問題棄戰個人全能賽 比莉絲：「運動員都是人」

美國體操皇牌、奧運4金得主比莉絲在東京奧運體操女子團體決賽跳馬項目出現失誤，導致美國女團爆大冷失金，她隨即亦正式宣布因心理問題退賽，放棄衞冕個人全能項目，暫時未知她會否退出其他體操單項賽事。

比莉絲在周二的東奧體操女團決賽跳馬項目中落地失誤，僅獲13.766的低分，是她在參加奧運以來在跳馬中取得的最低分數。美國體操隊最先以「Medical reasons（醫療原因）」為由，向傳媒交代比莉絲退出比賽，聲明一出旋即在網上引來非議，這位美國星級選手是受傷定或是心理受挫。

貴為美國歷來最受成功的體操運動員，比莉絲的一舉一動都成為焦點，賽後她亦在記者會坦承自己並無受傷，而是心理健康出現問題：「當我完成比賽後，我不想再繼續餘下的比賽。我應該更正面關注自己的心理健康，保護自己的思想和身體，而不是只一味滿足外界對我們的期望。」她續指，現在經常否定自我，不再相信自己，就連在網上被人標注在帖子中亦覺得有如整個世界的重量壓在自己身上：「我們不只是運動員，其實運動員也只是一個人。」美國游泳名將菲比斯在受訪時表示理解比莉絲的處境，也希望比莉絲的勇敢舉動能引起更多人關心運動員的心理健康問題。

近期運動員的心理健康備受關注，日本網球女將大坂直美就曾因為傳媒在賽後記者會的尖銳問題而感心理壓力，以致影響比賽表現，她在東奧的女單比賽亦爆冷16強止步，無緣在家鄉爭牌。