【話你知今日焦點】港隊羽毛球爭入混雙決賽　何詩蓓再上場

東奧Day7（29日）將決出17面金牌，分別在游泳、皮划艇、劍擊、體操、柔道、賽艇、射擊及乒乓球項目中誕生。俄羅斯奧委會的體操「娃娃」今屆表現亮麗，艾哈莫娃、莉絲杜露娃、美莉高娃及烏拉索拉已袋走女子團體賽金牌，且看俄娃今日可否擸走全能女王寶座。至於日本連日來獎牌榜上高踞，今日誕生的兩面柔道金牌，包括女子78公斤級及男子100公斤級賽事，將成為東道主虎視眈眈的目標。

香港隊猛將繼續進擊，羽毛球混雙拍檔鄧俊文及謝影雪愈戰愈勇，殺入4強，於今早的準決賽硬撼中國組合鄭思維/黃雅瓊爭奪決賽資格，向港隊今屆第3面獎牌進發！謝影雪強調要調整好心態迎來硬仗：「兩隊實力上有距離，但正如教練說，什麼都有可能，我們都會抱著衝擊他們的心態打。」

「女飛魚」何詩蓓挾200米自由泳銀牌的威勢，昨晚於100自初賽表現繼續弗爆，以破亞洲紀錄兼總排名第2，殺入今晨9時53分上演的準決賽，極有機會再闖決賽，延續東奧神奇之旅。

游泳男子800米自由泳

游泳男子200米蛙泳

游泳女子200米蝶泳

游泳男子100米自由泳

游泳女子4x200米自由泳

皮划艇激流女子賽

劍擊女子花劍團體賽

體操女子全能

柔道女子78公斤級

柔道男子100公斤級

賽艇男子雙人單槳

賽艇女子雙人單槳

賽艇男子輕量級雙人雙槳

賽艇女子輕量級雙人雙槳

射擊女子多向飛碟

射擊男子多向飛碟

乒乓女子單打

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