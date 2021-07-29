桃田賢斗主場奪金夢碎 小組賽爆冷出局

東京奥運羽毛球在周三（28日）進行男單小組賽最後一日的賽事，東道主球手、賽事頭號種子桃田賢斗直落兩局，不敵韓國球手許侊熙，小組賽累計1勝1負排在A組第2名，首戰奧運無緣直接躋身8強，更沒辦法在自己的主場站到頒獎台上。

小組賽首戰直落兩局輕取美國的林恩偕，桃田賢斗次戰面對世界排名第38的韓國的許侊熙，在是役前的3次碰頭，全都由桃田勝出。比賽開局時桃田領先，慢熱的許侊熙在中局找回手感後，面對桃田打得無畏無懼，頻頻扣殺，一度打出一段15比2的強勢，更先以21：15領先局數。由於二人在賽前同樣取得一勝，故今場將會是出線的關鍵，次局桃田曾領先，但同樣被韓國球手一球球收窄比分差距，最後更反超前21：19，世界一哥求勝心切反而造就失誤連連讓對手有機可乘，終以局數2：0成為許侊熙的手下敗將，小組賽累計1勝1負排在A組第2名，無緣晉級。由於許侊熙與頭號種子編在同一組，故出線後能直接殺入8強。

桃田賽後難掩失望之情，但仍在社交網站上向支持者道謝：「結果真的很失望、痛苦，目前即使是一個艱難的時刻，很感謝所有支持我站上這個舞台的人，參加東京奧運是我生命中一個重要的經歷。」

桃田賢斗的生涯彷彿跟奧運「八字不合」，2016里約奧運，當時世界排名第3的桃田，因為捲入賭博風波而遭日本羽毛球總會禁賽和除名，亦代表失去披上日本戰衣出賽的機會。之後他洗心革面，2017年重返球場打出人生另一高峰，世界排名高上首位後便一直領放。但去年1月在馬來西亞大師賽後，於前往機場的路上遇上交通車禍，導致眼窩骨折，本以為桃田再度錯過奧運，但奧運因新冠肺炎而延期一年，變相桃田能在一年間好好休養備戰。不過他在今年初前往泰國參加比賽前，在機場驗出確診新冠肺炎，無奈退賽，而其他日本隊成隊亦被逼休戰隔離。