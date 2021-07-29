【有片】曼聯中場轟入世界波　廢柴變新派路

曼聯喺周四(29日)凌晨同英超新升班球隊賓福特踢季前熱身賽，紅魔鬼兩度領先之下，被對手逼和2比2，連續2場未能勝出。不過，曼聯今場都有收穫，外借回巢嘅中場安達斯彭利拿射入1球世界波，極之精彩，獲資深「曼聯專家」Rich Fay稱讚為「新派路」。

曼聯上場熱身賽作客2比4不敵昆士柏流浪，今場返回主場有3萬人入場觀戰，創近2年奧脫福入場人數新高。紅魔鬼係威係勢，開波12分鐘就由安東尼艾蘭加射入打開紀錄，呢位19歲前鋒連續2場有波入。8分鐘之後，賓福特由辛頓巴迪斯迪射入靚波扳平。

最精彩一刻喺50分鐘出現，安達斯彭利拿離門約30碼，凌空抽射入網，有力度又有角度，賓福特門將大衞拉耶毫無反應。看台上嘅曼聯球星般奴費南迪斯同球迷都起身為呢位25歲巴西球員鼓掌。

英國著名足球專欄作家兼「曼聯專家」Rich Fay更加喺社交網上用「季前派路回歸」大讚安達斯彭利拿嘅表現。不過，曼聯防守麻麻，78分鐘又失守，被賓福特逼和2比2。

出身於曼聯青訓系統嘅安達斯彭利拿2014年出道以來，大部份時間被外借，2019/20年球季雖然為曼聯25次英超上陣，但表現欠佳，佢同連格曾經成為曼聯球迷唾棄對象，要求會方出售兩人。

安達斯彭利拿上季被外借去拉素，表現都係冇起色，估唔到今場熱身賽可以射入世界波，或者可以重獲領隊蘇斯克查歡心，令足球事業重現生機。