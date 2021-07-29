鄧俊文/謝影雪4強不敵中國頭號種子　明爭銅牌

【記者許思彤日本東京直擊】周四（29日）上演東京奧運羽毛球混雙4強，香港組合鄧俊文/謝影雪硬撼頭號種子中國組合鄭思維/黃雅瓊未能再下一城，以0比2告負，明日(30日)將與日本組合渡邊雄太/東野有紗爭奪銅牌。

鄧俊文/謝影雪8強擊敗英國組合，帶領香港首次躋身4強。受到中國組合前場壓迫，加上發球未如理想，香港組合開局不順，一度落後至2比9。休息過後鄧俊文/謝影雪改變策略，稍為減慢節奏，保持控球創造得分機會，更成功迫使鄭思維連番出現失誤，香港組合追至15比16。惟黃雅瓊再次在網前強攻，中國以21比16先贏一局。

第二局港隊接發未如理想，被中國組合大幅領先8比1，「鄧謝配」雖一度將對手推回後場對拉，追至11比18，惟對手再次重掌節奏，利用快速推擋得分，最終以21比12再得一局，香港直落兩局0比2告負，明日將會轉戰銅牌戰。

謝影雪賽後表示，對手速度太快，加上防守範圍大，令二人今場陷入苦戰：「我們好少可以對到這麼快速的對手，有少少跟不上。我們第一局雖然有段時間都追得比較接近，但關鍵分的處理不及對方成熟，令失誤增多。自己好想取得進攻機會，但可能打得太絕，導致出現更多失誤。」