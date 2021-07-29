張雨霏奪中國游泳第一金！兼破200蝶奧運紀錄　　　

周四（29日）東京奧運女子200米蝶泳決賽，中國女泳手張雨霏由頭帶到尾，終以破奧運紀錄嘅2分03秒86奪金，兼取得中國今屆奧運第一面游泳金牌！中國失落咗上屆里約奧運女子200蝶金牌，無緣3連霸，今屆即刻反彈，而劉子歌同焦劉洋分別係12年同16年奧運金牌得主。

張雨霏今場贏得相當輕鬆，好快拉開咗同其他選手距離，首個50米已經領先1.2秒，去到100米優勢更擴大至1.57秒。雖然第3次「轉池」張雨霏領先優勢縮減至1.34秒，但佢拼盡全力最終以2分03秒86成績游過終點，取得中國今屆第一面游泳獎牌兼打破奧運紀錄，至於2位美國泳手史密芙、費基妮亞分別奪銀牌同銅牌。

張雨霏年僅23歲，出生自體育世家，父母都係游泳教練，3歲雨霏已經跟媽媽「下水」，但爸爸就因成日帶隊比賽，所以相處時間唔多，每一次當爸爸返屋企，雨霏就黏喺佢身邊寸步不離。但4歲時爸爸突然離世，令雨霏遭受咗沉重打擊，依個時候雨霏只能夠將思念寄放喺泳池。

張雨霏5歲被送到徐州市游泳隊接受正規訓練，天賦甚高，2010年於江蘇省第十七屆運動會上一鳴驚人，取得2金3銀1銅戰績，加上2012年11月首次出征世界大賽便斬獲一銀一銅，終於2013年11月入選國家隊。

然而張雨霏2015年卻被發現身上有小問題，當時中國隊教練表示：「人嘅正常側身係S型，而她係直，做波浪動作會特別困難，尤其對於蝶泳選手。」幸好教練同科技人員幫佢喺體能訓練中製定出一個訓練計劃，令張雨霏矯正部分身體功能並修復拉傷。

2016年里約奧運18歲嘅張雨霏首征奧運卻無緣獎牌，佢最終淚灑賽場，今屆東奧終於喺200蝶拎到金牌，能夠彌補遺憾佢賽後亦相當開心：「爸爸佢可能都無諗過我會走上專業依條路，更加無諗過我可以站上奧運會頒獎台。」

回想起自己嘅游泳生涯，張雨霏笑言自己曾經特別討厭游泳：「因為爸媽都係游水教練，當時就會諗你哋叫我游水，還畀我游蝶泳，仲要係200米蝶泳！想攰死我咩？」