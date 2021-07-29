鄧謝配跌落銅牌戰　盼以獎牌送別教練陳康

【記者許思彤日本東京直擊】香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，今日（29日）以0：2不敵中國的頭號種子鄭思維／黃雅瓊，跌落銅牌賽。賽後，阿雪談到明日一仗，或是生涯最後一場奧運比賽，也是教練陳康最後一次帶隊，不禁落淚：「他離開家庭來到香港，這麼多年見我們多過見自己子女，很大犧牲，很想打出成績，送份禮物給他。」

「鄧謝配」改寫香港羽毛球歷史，首度晉級奧運4強，但面對頭號種子鄭思維／黃雅瓊，表現卻未如理想。「我們很久沒碰頭了，平時訓練，也沒這麼高水平的對手。今場目標是跟到他們速度，咬緊分數，第一局還算不錯，只是關鍵分處理不好。但第二局太心急，失去節奏，也出現很多失誤。」阿雪說。儘管還有機會爭奪銅牌，但她坦言，日本對手渡邊雄太／東野有紗「好難打」：「我們從未贏過，那個女生（東野有紗）速度很快，攻守能力也強。所以，我們都是抱著衝擊的心博一博。」

兩人的失望顯而易見，還是要收拾心情，放眼銅牌戰，這很可能是29歲的阿雪，最後一次踏上奧運賽場：「我應該沒什麼機會，再在這個舞台發揮了，想好好享受這場比賽。」旁邊的俊文笑道：「她是最後一屆，我也可能是啊。無論阿雪以後還打不打，都希望我們不要後悔，讓這個組合獲得一些亮麗的成績。」

說到這裏，阿雪忽然用毛巾掩面，淚灑當場。原來明日一仗，除了是自己的奧運告別戰，也是教練陳康最後一次執教：「從我第一次去奧運開始，他就離開家庭，從台灣來到香港，這麼多年見我們多過見自己子女，無法見證他們成長，很大犧牲。我很想在他走前，送一份好些的禮物給他。」俊文也不禁落淚：「雖然教練覺得4強已經滿足，還是希望贏塊獎牌紀念。」