英國跳水王子戴利為金牌編織「獎牌套」大獲好評

英國「跳水王子」戴利剛於東京奧運男子雙人10米高台跳水項目，與拍檔李爾（Matty Lee）收穫金牌，4度征戰奧運終於嚐到走上頒獎台之巔的滋味，他珍而重之這面得來不易的金牌。近日在個人社交平台上，戴利分享自己親手編織的「毛冷獎牌套（Little medal case）」，以好好保存這面獎牌，獲網民爆「Like」。

今次成功奪金之後，戴利當然不希望獎牌被刮花，因此決定為這塊苦等多年、終於到手的「寶貝」，編織一個「安樂窩」，作存放用途，這個正反面分別是英國和日本國旗的小袋子造型可愛，亦吸引網民勁讚，有網民建議戴利可以為其他運動員製作小袋子，至今這段分享短片，已經收到超過10多萬個讚好。

原來這位奧運金牌得主在賽場之外，閒時還有毛線編織的習慣，他解釋這門手藝是疫情期間學起的，並經常在社交平台Instagram上，拍照分享自己的製成品，除了各款「冷衫」、「冷帽」之外，還包括毛公仔、杯墊，甚至寵物貓坐墊，充分展現了他在跳水台外的另一項才華。在東京奧運期間，戴利表示自己在訓練和比賽之外，一直堅持毛冷編織的習慣，更認為這個習慣，對自己的調整心理狀態有很大幫助：「在奧運期間，唯一一樣可以讓我保持理智的，就是繼續編織，感謝一直關注我的網友。」

27歲的戴利，2008年首登奧運舞台，不過當時僅得第6名，之後的兩屆奧運，均有銅牌落袋，東京奧運是他第四度征奧，終於如願圓夢，贏得寶貴的金牌。除了有出色的跳水技藝之外，健碩的身材和「陽光男孩」的形象，亦令其人氣爆燈。