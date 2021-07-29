張家朗球鞋寄意：「不要迷失自我。」

「劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽，擊敗衛冕的意大利劍手加路素勇奪金牌，頓成香港人的寵兒，社交平台的追蹤人數暴升至35萬，一舉一動都備受港人關注，他在限時動態上載一張波鞋相，白鞋上寫有一句「Don’t lose your way」，勉勵自己及追夢的人不要迷失自我。

大家除了關注張家朗在比賽場上的表演外，對家朗的生活和喜好亦感興趣，他在頒獎禮上所着用的Nike Dunk Low波鞋亦引起注意和討論，原來這位「劍壇193」還喜歡收藏潮鞋，不時在社交平台上分享戰利品，更特別為他的「寶貝」們開了一個相片庫，在現實中他同樣珍惜每對波鞋，每次着用後都會把它們放回盒子裏，以免破損。

而最新一對露面的波鞋則跟之前的潮鞋略顯不同，近鞋踭位置有一行手寫黑字：「Don’t lose your way」及他的英文全名簡稱。張家朗將在下月1日夥拍張小倫、蔡俊彥和吳諾弘出戰東奧男子花劍團體賽，所以完成男花個人賽後，他一直調整心態備戰團體戰，波鞋上的字似是為自己打氣，即使已贏得一面奧運金牌，都不應自滿，也不要被勝利沖昏頭腦而致迷失方向，要謹記自己的初心和宗旨，做好當下的每一件事。