全城繼續撐！　何詩蓓100自再衝金

全城再撐何詩蓓衝擊奧運獎牌！剛奪得東奧女子200米自由泳銀牌的香港「女飛魚」何詩蓓，昨晨於100米自由泳準決賽延續強勢，以破亞洲及香港紀錄成績，兼總排名第2位殺入決賽。Siobhan今屆奧運24小時內已3度打破亞洲及香港紀錄，實力深不見底，今日早上9時59分開始的決賽，何詩蓓勢將全力出擊，爭取個人第2面奧運獎牌。

再破亞洲紀錄入決賽

Siobhan在日前的百米自初賽，以52秒70成績打破日本抗癌名將池江璃花子的亞洲紀錄，昨日準決賽，再以52秒40刷新亞洲紀錄，狀態大勇。

事實上23歲的Siobhan本身是短途泳手，周三早上的女子200米自由泳決賽，她憑速度一直領先，直至最後25米才被澳洲的堤密絲超越，承接200自摘銀氣勢，決賽排第5賽道的何詩蓓只要起步順利，大有機會再下一城贏取奧運獎牌，甚至金牌。

總教練陳耀海︰找機會「放頭」

香港游泳隊前總教練陳耀海坦言，雖然決賽選手實力接近，但對目前狀態大勇的Siobhan來說，基本上是「坐二望一，三甲半穩」，他認為假如勁敵澳洲麥基恩稍有閃失，好像因征戰多場接力賽導致體力不足等，Siobhan隨時更可奪金。決賽一觸即發，經驗豐富的「陳Sir」更趁機提醒Siobhan要找機會「放頭」：「上場準決賽頭50米最快係麥基恩，第2位就係何詩蓓，但兩者嘅差距好少，所以佢頭50米要保持喺頭2名，覺得對手慢就要帶先，就算排第2位都唔好輸半個身位（最多1個頭），否則後50米會很難追。」

何詩蓓屬香港及愛爾蘭混血兒且家世顯赫，據《愛爾蘭鏡報》報道儘管她是三度當選愛爾蘭總理Charles James Haughey的姪孫女，以及另一前總理Seán Lemass的曾外甥孫，但因在香港出生及成長，對這片土地有極深感情，最終決定代表港隊參賽，相信Siobhan今屆奧運的優秀表現必定吸引不少當地媒體關注。

力抗麥基恩史祖絲當夾擊

上屆里約奧運百米女飛魚大戰，加拿大奧莉克絲克與美國雯路爾以52秒70同時衝線，並列金牌，今屆何詩蓓與另一泳手麥基恩所造時間，已經超越里約奧運金牌成績。31歲衞冕的奧莉克絲克今屆以52秒86、總成績第5名闖入決賽，她早前亦在女子200自決賽上陣，成績僅次於何詩蓓得銅牌。

今次決賽排第4賽道泳手是澳洲的麥基恩，27歲的她在初賽造出新奧運紀錄52秒13，準決賽時間亦以52秒32排榜首，被視為金牌熱門；另外排第6賽道泳手，是世界紀錄保持者瑞典的史祖絲當，將滿28歲的她是蝶、自兩項好手，2017年在匈牙利造出的51秒71世界紀錄保持至今。身處第5賽道的何詩蓓在兩大高手左右夾擊下，會否因而發揮潛能，創造歷史？

女子100自決賽形勢

第1線道 韋迪素爾（美國）

預賽時間︰52秒99

第2線道 奧莉克絲克（加拿大）

預賽時間︰52秒86

第3線道 姬蒂坎貝爾（澳洲）

預賽時間︰52秒71

第4線道 麥基恩（澳洲）

預賽時間︰52秒32

第5線道 何詩蓓（香港）

預賽時間︰52秒40

第6線道 史祖絲當（瑞典）

預賽時間︰52秒82

第7線道 希絲卻克（荷蘭）

預賽時間︰52秒82

第8線道 賀健恩（英國）

預賽時間︰53秒11