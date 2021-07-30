【話你知今日焦點】何詩蓓爭百米飛魚　鄧謝配衝銅牌

奧運踏入第8天將決出21面金牌，田徑場開館！男子10000米跑將率先誕生第一金，焦點熱門跑手首選世界排名第一的烏干達氣袋卓迪基，他將接受加拿大好手穆咸密、埃塞俄比亞跑手卡積查等人的挑戰。至於男子乒乓球單打今晚亦將決出金牌，由中國的樊振東撼馬龍合演內訌戰，王者誰屬今晚分曉！

香港隊今日有兩個獎牌「叫胡」，女飛魚何詩蓓挾200米自由泳銀牌的氣勢，加上連破亞洲紀錄證明狀態處於巔峰，今晨出戰100米自由泳決賽，將與澳洲、加拿大、美國等強敵，爭奪「百米飛魚」寶座。另一獎牌希望是羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，二人今日在銅牌戰火拼日本組合，且看能否再創香港歷史，爭得獎牌。

東奧Day8決出的金牌項目如下：

游泳女子200米蛙泳

游泳女子100米自由泳

游泳男子200米背泳

游泳男子200米個人混合泳

射箭女子個人賽

田徑男子10000米

羽毛球混合雙打

皮划艇男子激流

單車男子BMX競速賽

單車女子BMX競速賽

劍擊男子重劍團體賽

彈床女子賽

柔道女子78公斤以上級

柔道男子100公斤以上級

射擊女子25米氣手槍

賽艇女子單人雙槳

賽艇男子單人雙槳

賽艇女子8人單槳有舵手

賽艇男子8人單槳有舵手

乒乓球男子單打

網球男子雙打

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