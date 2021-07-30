雲迪積克回歸！養傷9個月復出即交助攻

利物浦球迷苦等9個月，終於再見到荷蘭中堅華基爾雲迪積克(VVD)重返球場！利物浦周五(30日)凌晨喺奧地利友賽哈化柏林，VVD同祖高美斯兩大中堅齊齊復出，雖然「紅軍」最後輸3比4，但主力回歸已令球迷High爆，VVD每次掂波都獲球迷歡呼，而且仲立即交出助攻添！

「紅軍」今場用伊巴希馬干拿迪同祖爾麥迪比搭檔中堅，不過效果明顯唔掂，防線極多甩漏，半個鐘多啲已經連失2球；利物浦之後靠沙迪奧文尼同南野拓實入波，半場追番2比2平手；下半場哈利柏林再搵到利物浦漏洞，祖維迪66分鐘無人看管下頂入，呢個時候利物浦意外換入VVD同祖高美斯。

養傷9個月嘅VVD入場後難免要時間適應，80分鐘就被祖維迪扭過而再失1球，不過呢位中堅喺完場前2分鐘即發威，進攻殺到去對方底線頭槌傳中，造就阿歷士張伯倫射成3比4，雖然「紅軍」最後輸波，但見到VVD復出已經係最大收穫。

利物浦領隊高普賽後表示：「休養咗咁長時間，有佢哋復出實在係非常之好，呢個係第1步，亦係非常重要嘅一步。」VVD賽後亦表示：「285日前，我展開重返球場嘅旅程，好難解釋自己嘅感覺，但我好感激所有人嘅支持，尤其係屋企人，冇佢哋我乜都唔係，多謝！」