【香港第1人】何詩蓓100自奪銀　個人第2面獎牌

【記者許思彤日本東京直擊】已袋走一面東奧女子200米自由泳銀牌的香港「女飛魚」何詩蓓，周五於100米自由泳決賽延續強勢破亞洲紀錄的成績以52秒27贏得一面銀牌，成為香港首位奪得兩面奧運獎牌的運動員，為香港體壇寫下歷史。

Siobhan今屆奧運大爆發，在初賽及準決賽已經先後打破亞洲紀錄，強勢入決賽，並與多位世界級猛將包括：上屆金牌得主加拿大的奧莉克絲克、今屆3面獎牌牌得主澳洲的麥基恩及世界紀錄保持者瑞典的史祖絲當爭逐。值得一提的是，8名決賽泳手，除了第8線的英國泳手賀健恩之外，其餘泳手都在準決賽游52秒多晉級，實力不相伯仲。

這場巔峰對決，初賽游出新奧運紀錄（52秒13）的澳洲泳手麥基恩由頭帶到尾，以51秒96得金牌，時間再度刷新奧運紀錄。何詩蓓一直緊貼對手，先以25秒10第2名轉身，最後以52秒27破亞洲紀錄第2名得銀牌，銅牌由另一澳洲泳手姫蒂坎貝爾以52秒52所得。

「上場游出個人最佳時間，今場壓力少一點，所以都是以平常心面對，愈冷靜愈好。」Siobhan今場未有被麥基恩拋離，第二個50米依然保持速度，成功在強敵推動下再次突破自己，同一項目第3次刷新亞洲紀錄。「因為我知道最後25米，大家一定好近，所以最後10米都要低頭閉氣直衝！」為了讓何詩蓓有足夠體能備戰100自，港隊放棄日前的4X200米自由泳接力賽，對此，Siobhan感謝教練隊友支持：「多謝教練支持，我知道隊友們一直都好支持我，這個獎牌要和他們分享。」Siobhan稍後6點45分，將轉戰非主項50米自由泳，她笑著說：「50米對我來說是fun event，看看能否游出best time(個人最佳時間)吧！」

香港隊今屆已經不斷創歷史，繼「少年劍神」張家朗在男子花劍個人賽奪得首面金牌後，Siobhan在游泳項目200米自由泳添銀亦打破了香港同屆獲兩面獎牌的紀錄。Siobhan今日再奪個人第二面獎牌，更成為首位同屆擸走兩面奧運獎牌的香港人。

「認識何詩蓓」延伸閱讀：