Siobhan教練黃文凱喜見愛徒奪牌：她自我要求極高

何詩蓓4歲起於南華會習泳，10歲時已下定決心成為奧運選手，時任教練黃文凱盛讚Siobhan早已展現無比的天賦及決心，自我要求極高，年紀輕輕就已具備成為世界級泳手的條件。

黃文凱是何詩蓓10歲時的游泳教練，黃Sir指Siobhan自小已非常著重時間觀念：「她會堅守自己制定好的時間表，如果早上5時集訓，就一定會在晚上9時休息。」Siobhan的堅持不只是幾日，而是以年去計算的毅力和韌性。

小時候老師總愛開出「我的志願」這道題，總有幾個同學會寫醫生、護士、律師，而黃Sir亦決定考考他的學生，要一班小朋友寫出自己對游泳的期望：「Siobhan寫上『希望參加奧運會決賽』，她自知這個願望很艱巨，但也願意付出和堅持，一步一步去達成目標。」黃Sir看得出Siobhan的天賦，也感受得到她的決心，所以決定帶她開眼界，帶她見識香港以外的世界，同時訓練她面對強手和挫敗的心態調節，由她12歲開始，每逢暑假便到澳洲集訓和比賽，而難得的是Siobhan最看重的並不是成敗得失：「她看輸贏並不太重，只著重有沒有盡全力去完成比賽。」

十多年來埋在心裏的夢想，在23歲的夏天終於實現，難怪Siobhan在贏得200米自由泳銀牌後，不敢相信自己真的做到了：「掛起獎牌一刻，我的腦袋仍是一片空白。好開心，這個獎牌等了很久了。」而她今日在100米自由泳又再掛一面銀牌，讓我們替她更驕傲了。