隊友犧牲接力賽助何詩蓓再贏獎牌

香港泳隊日前棄戰女子4X200米自由泳接力，為主力何詩蓓保留體力，成為這位23歲「混血飛魚」再奪銀牌的關鍵之一。

何詩蓓（Siobhan）出戰100米自由泳之前，只出戰200米自由泳。她在該項目勇奪銀牌後，轉戰100米自由泳，以兩破亞洲紀錄姿態進身決賽。8名決賽泳手雖然賽力強勁，不過有一半泳手，賽前已經出戰至少2個項目。當中，澳洲的麥基恩及里約金牌得主、加拿大的奧莉克絲克，賽前均出戰3項，而世界紀錄（51秒71）保持者史祖絲當亦於賽前出戰過100米蝶泳及4X100米自由泳接力。

雖然麥基恩於初賽和準決賽都力壓何詩蓓排第一名，但Siobhan在初賽就迫使麥基恩「使出真功夫」，游出新奧運紀錄52秒13，兩場比賽過後，Siobhan亦成功將二人差距由0.57秒收窄至0.31秒。來到決賽，麥基恩再度爆發，刷新奧運紀錄，而Siobhan亦能在第2個50米緊貼對手，最終僅以0.31秒之差與金牌擦身而過，但仍能力壓上屆冠軍、世界紀錄保持者得銀牌，表現絕對值得一讚。

港隊棄戰女子4X200米自由泳接力的決定，一度遭受網民批評「欠體育精神」，但其實得知賽程緊密後，該決定早於出發東京奧運前就已經「拍板」，同時獲得4X200自其餘3名隊員（歐鎧淳、何南慧及鄭莉梅）一致同意。