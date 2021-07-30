香港體壇歷史新一頁　港協發賀電：深感驕傲

香港飛魚何詩蓓在東京2020奧運會中史無前例奪得兩面獎牌，今早在女子100米自由泳中做出52.27秒，再一次以破亞洲紀錄成績勇奪銀牌。港協暨奧委會即發出賀電，熱烈祝賀何詩蓓之餘，並以讚揚香港運動員寫下體壇新一頁，對此深感驕傲。

港協在賀電中表示:「何詩蓓在本屆奧運中勢如破竹，繼兩天前在女子200米自由泳中得銀牌後，愈戰愈勇，在一眾好手當中脫穎而出，為自己及香港再添一面銀牌。這是繼張家朗在男子花劍個人賽中奪得金牌、她個人女子200米自由泳中奪得銀牌後，中國香港代表團在東京奧運的第三面獎牌，再一次創出中國香港代表隊歷來最佳的成績。」

港協暨奧委會指，何詩蓓過去數年一直刻苦訓練，尋求突破，最終在比賽中展現個人風采及驕人泳術，為自己和中國香港代表團再添奬牌，令人振奮。這是香港運動員首次在同一屆奧運中取得多面獎牌，別具意義，證明香港運動員確有實力踏上奧運殿堂，對此深感驕傲。

目前香港代表團在今屆奧運已累計1金2銀的成績，已創出香港奧運史上最佳績，港協暨奧委會希望，她和早前張家朗奪金的佳績，可以鼓舞其他港隊運動員力爭上游，在餘下比賽中再創佳績。