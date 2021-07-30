鄧俊文謝影雪力戰而敗　羽毛球混雙失落銅牌

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，周五(30日)在東奧銅牌戰中，以0比2不敵東道主日本組合渡邊雄太/東野有紗，遺憾未能以獎牌為今屆東奧神奇之旅畫上句號。「鄧謝配」在東奧混雙第4名的成績，已創下香港羽毛球隊在奧運最佳成績，雖敗猶榮。

「鄧謝配」過去5次面對這對日本組合全敗，今仗受制於對方的高速度，一直處於落後狀態，第一局以17比21先輸；第二局港隊「左手配」先發制人，早段一直保持3至4分領先優勢，但日本組合企穩陣腳後追上，雙方尾段一直緊咬比分，「鄧謝配」在落後18比20時，曾力挽狂瀾追至20比20青打DEUCE，可惜最終仍以21比23力戰而敗。

在2016年開始拍檔的鄧俊文/謝影雪，今屆首次搭檔出征奧運表現極為合拍，小組賽以2勝1負成績出線8強，已經創下香港羽毛球混雙歷史，之後更勇挫英國組合殺入4強，可惜接連不敵中國及日本勁敵，與獎牌擦身而過。第3度出戰奧運的謝影雪，賽前表示今次可能是自己最後一次出戰奧運，教練陳康亦是最後一次執教港隊，雖然今屆未能取得獎牌，但出色表現已令港隊光榮。