市民逼爆東港城睇奧運　為香港選手集氣

過去幾日香港運動員在今屆東京奧運的出色表現，將本港的奧運熱潮推至高峰，周五（30日）有大批市民一早就來到將軍澳東港城，希望能夠為「女飛魚」何詩蓓，以及羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪等香港運動員「集氣」。

雖然未能去到日本親身支持，但市民觀戰意欲沒有減退，大家都希望向奧運舞台上努力奮鬥的香港運動員獻上祝福，而奧運期間一直有直播比賽精彩時刻的東港城，成為了不少市民感受奧運氣氛的好去處。

周五早上已有大批市民走到商場「霸定靚位」，等睇率先登場的何詩蓓，而不少正在通勤的市民亦停下腳步，在商場中和上層圍欄聚集，手握商場排出的打氣棒和標語，所有目光都注視着大電視的現場直播。

在Siobhan接近衝線的一刻，觀眾的打氣及歡呼聲響遍整個商場，結果這位「女飛魚」沒有令大家失望，在100米自由泳奪得個人今屆奧運第二面銀牌。在場的林小姐，就直言能夠與商場內的觀眾一起見證這個精彩時刻十分感動：「我之前在家中觀戰，但屋企可能得幾個人看，來到這裡的感覺是興奮熱鬧得多。」東港城餘下幾日都會繼續播出關鍵比賽的直播情況，周日更有金牌劍擊張家朗率花劍隊亮相團體賽，林小姐就表示一定會繼續到場支持。

其後輪到鄧俊文和謝影雪這對羽毛球混雙組合登場，與渡邊雄太/東野有紗這對日本組合爭奪銅牌，先落後一局的港隊，第二局一直緊追對手，更一度取得關鍵分，令雙方打到20比20進入DEUCE，再次令現場氣氛推至高峰，雖然最終仍以21比23落敗，總比數以0比2不敵對手，但仍贏得商場觀眾的掌聲。帶小朋友到商場支持香港運動員的麥先生，就直言對兩人表現「收貨」：「十分之出色；其實運動員在比賽之外，背後辛苦的訓練我們都看不到，他們付出了這麼多，我們更應該支持他們。」