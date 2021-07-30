最後一屆奧運　謝影雪望為小將樹立榜樣

香港混雙組合謝影雪/鄧俊文銅牌戰賽事，明言希望將獎牌獻給奧運後離隊的教練陳康。今場二人打出盡全力，面對日本隊強攻，二人都不惜「左飛右撲」救球，第二局落後18比20時，亦成功連救兩個賽點進入「刁時」。其後日本兩度領先，港隊仍未放棄兩度追成平手，可惜未能如願取勝，東京奧運最終以第4名完成。

二人對賽果感到失望，鄧俊文以「美中不足」總結這趟奧運之旅：「我們由第一場開始已經打得好辛苦，一分分頂住，打到8強、4強，今場雖然輸，但算是打得比較理想。今屆奧運，我們達到第一個目標（8強），但最終目標（贏獎牌）未達到，的確是美中不足。」

29歲的謝影雪早前在訪問中提到東京奧運極有可能是她最後一屆奧運，意味著今場是這對「左手配」最後一場奧運比賽。二人合作5年，世界排名試過衝上第2，今屆奧運亦歷史性打進4強，謝影雪哽咽答謝這位好拍檔：「好多人說是我帶住俊文，但其實沒有他根本不會有這樣好成績，這幾年我們都一起成長。」

8強回勇被阿雪稱讚「終於大個仔」的鄧俊文，「多謝阿雪，那時我只是一個寂寂無名的球手，這5年來都是她一直帶著我，一步步走到現在參加奧運。她和我分享好多經驗，對我之後的成長好有幫助。」

說到即將離隊的教練陳康，二人都不禁感觸落淚，謝影雪向恩師送上祝福：「好多謝他9年來的犧牲，希望他回家，生活幸福美滿。」謝影雪希望藉著今屆奧運的突破，能為年輕球員樹立榜樣：「我們每一球都沒有放棄，即使落後都沒有放棄，雖然最後『頂唔到』，但都盡了最大努力。希望讓年青球員看到，好努力、好堅持，真的可以有機會打到好成績。」