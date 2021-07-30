韋斯布克登陸湖人　組成超級3巨頭

「韋少」強勢登陸湖人！據多間美媒報道，湖人於上季季後賽首圈出局後，周五（30日）與巫師正式達成重磅交易，將會換來超級球星韋斯布克，他將與「大帝」勒邦占士及安東尼戴維斯合組「超級三巨頭」！

據悉，「紫金兵團」將送出年輕小將古斯馬、波普（Kentavious Caldwell-Pope）及夏維爾（Montrezl Harrell）3人，加上今年首輪22號籤，以換來韋斯布克、2024年第二輪選秀權及2028年第二輪選秀權。

消息公布後，「大帝」勒邦占士率先於IG歡迎「韋少」的加盟，另外韋斯布克亦向舊球隊巫師公開道別：「多謝華盛頓巫師，你由第一日就歡迎我同屋企人嘅到來。好感謝球隊所有職球員同支持者，一直以嚟嘅支持同信任，雖然我留喺巫師時間唔長，但我會永遠感恩同感激今次經歷！」

值得一提韋斯布克今次轉會同時創造出一項尷尬紀錄，他將成為NBA歷史上首位連續3個賽季被交易的MVP球員。這名32歲超級球星2016-17年成為常規賽MVP得主，但過去2個賽季，先被雷霆交易到火箭，之後再被火箭交易到巫師，現在又從巫師被交易到湖人。

2021年NBA選秀會於同日舉行，這屆新秀整體質素甚高，當中活塞以狀元籤揀選了呼聲最高的根寧咸（Cade Cunningham），火箭則以榜眼籤選了格林（Jalen Green），至於握探花籤的騎士則選擇莫布里（Evan Mobley）。

選秀結果如下（只列頭10名）：

1、活塞：Cade Cunningham

2、火箭：Jalen Green

3、騎士：Evan Mobley

4、速龍：Scottie Barnes

5、魔術：Jalen Suggs

6、雷霆：Josh Giddey

7、勇士：Jonathan Kuminga

8、魔術：Franz Wagner

9、帝王：Davion Mitchell

10、鵜鶘：Ziaire Williams（交易至灰熊）