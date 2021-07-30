接棒孫楊！汪順200混奪金破美國17年壟斷

雖然「水霸王」孫楊因禁賽無緣東京奧運，不過中國男子泳隊周五(30日)仍然取得歷史突破，汪順在200米混合泳決賽游出1分55秒成功奪金，打破美國選手在這個項目長達17年的壟斷，27歲的汪順同時成為孫楊之後，中國第2位男子游泳奧運金牌得主！

對上4屆奧運200混金牌都由美國「水怪」菲比斯奪金，汪順在今場決賽亦面對日本名將萩野公介等勁敵，最終他以破亞洲紀錄的1分55秒率先觸池，力壓英國選手史葛奪得金牌，並打破美國隊在此項的17年壟斷地位。有趣的是，今次銀牌得主正是2年前在世錦賽拒絕與孫楊握手，並被孫楊指罵為「失敗者」的史葛，這位英國選手賽後則與汪順擊掌致敬。

汪順成為孫楊之後，第2個在奧運奪得金牌的中國男泳手，事實上汪順與孫楊屬同門師兄弟。與同期的孫楊、葉詩文相比，汪順是泳隊中較不受重視的人，而且他頑皮的性格，令他被列為隊中「不受歡迎人物」，甚至被省隊拒絕接收，結果浙江隊教練、孫楊的恩師朱志根慧眼識英雄，在隊員已滿的情況下額外申請一個位置：「這個孩子，我收下了。」

朱志根的軍事化訓練方式，也讓汪順變得更專注訓練，據報他每星期都要進行100公里至110公里的訓練，當中65%至70%的訓練是以比賽速度或接近比賽速度來進行。汪順在2016年里約奧運及2017年世錦賽都奪得銅牌，今屆他一舉化銅為金，賽後汪順興奮表示：「像做夢一樣，其實賽前已做好心理準備去拚，感謝祖國給予我們很好的訓練環境，感謝朱志根教練和隊醫，他們對我幫助很大。」