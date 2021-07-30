反勝泰國球手　戴資穎驚險入4強

「世界1姐」中華台北選手戴資穎，周五（30日）東京奧運羽毛球女單8強火併泰國的拉特查諾，戰況峰迴路轉，先輸1局的戴資穎在第2局一度落後10:14劣勢下及時發力，最終絕地翻身以局數2:1反勝，晉級4強，將與印度球手維嘉達爭入決賽，4強另一條線將上演「中國打吡」，由何冰嬌對陳雨菲。

羽毛球項目似乎特別招風惹雨，香港有「球衣風波」，其實較早時戴資穎亦曾發生「經濟艙風波」，戴資穎在社交網展示要乘搭經濟艙航班到東京，代表團官員則乘搭商務艙而引起民憤，結果正副總統道歉、體育署長辭職，而風波過後戴資穎在女單一路挺進，直至周五8強遇到嚴峻考驗。

戴資穎今仗首局遲遲打不出狀態，拉特查諾凌厲扣殺頻頻得手，首局先輸14:21，第2局拉特查諾繼續搶攻，戰至中段領先14:10，只要保持優勢便可晉級，而此時戴資穎終於發力，連取7分反超前17:14，最終贏21:18扳回一局。

第3局爭持激烈，戴資穎一路領先，但優勢輕微，到中後段更被對方反超前18:17，形勢告急，在關鍵時刻戴資穎連取4分，結果以21:18拿下決勝局，以2:1反勝晉級。