為圓隊友奧運夢　何詩蓓負傷出戰接力賽

【記者許思彤東京直擊】雖然背部拉傷，但為達成隊友的奧運夢，何詩蓓周五(30日)仍負傷出戰東京奧運女子4x100米混合泳接力初賽，結果港隊在8支隊伍中排第7，總排名第13，光榮結果今次東京之旅。

何詩蓓早前為衝擊女子100米自由泳獎牌，香港游泳隊決定放棄4x200米自由泳賽事，何詩蓓保留實力下今早成功贏得女子100自銀牌，但亦在此戰背部受傷，傍晚負傷出戰女子50米自由泳初賽後，Siobhan雖已決定退出明日的50自準決賽，但堅持與隊友一起參加女子4x100混合泳初賽。

香港隊5月憑歐鎧淳、楊珍美、何詩蓓及鄭莉梅游出新香港紀錄4分01秒77，取得4X100米混合泳接力奧運資格。港隊於奧運初賽改派黃筠陶負責第一棒背泳，楊珍美第2棒蛙泳，負傷的何詩蓓第3棒游蝶泳，第4棒鄭莉梅游自由泳，當中黃筠陶及楊珍美均是首次出戰奧運。雖然被同組的加拿大、美國、瑞典遠遠拋離，但港隊奮戰下以4分02秒86第7名完成，比第8名的丹麥快1秒多，總排名第13，無緣晉級。

值得一提的是，客串蝶泳的何詩蓓50米及100米分別游出，26秒43及57秒67，屬該棒第7名，兩者時間均比韋漢娜（Hannah Wilson）2009年創下的香港紀錄更快，但由於接力賽只有首棒時間計算在紀錄當中，最終她未有刷新香港紀錄。

第二次出戰奧運的鄭莉梅賽後表示，「很多人以為游泳是個人項目，但其實都要靠隊友互相支持。Siobhan給我們很大啟發，我為她感到自豪。今次好榮幸、好興奮可以代表香港出戰奧運。」何詩蓓總結今屆奧運成績：「多謝香港市民的支持，大家走了很長遠的路才來到奧運會。我們互相合作，團結起來才可以有好成績，香港隊都游得好好。」