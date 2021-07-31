【話你知今日焦點】田徑百米女飛人誕生　

東奧Day9將決出22面金牌，為提倡兩性平等而首度出現在奧運舞台的游泳男女混合4x100米混合泳接力，今日將決出金牌誰屬，各隊派出兩男兩女泳手組隊角逐，英國在領軍人物皮亞堤壓陣之一，以最佳成績闖入決賽，將與美國、澳洲以及世界紀錄保持者中國隊爭霸。另外，女網金牌則由瑞士的賓錫絲火拼「大坂終結者」、捷克球手禾杜蘇娃爭奪。

田徑場亦有連場好戲，今日重頭戲是女子100米飛人決戰，世界排名第一的牙買加天后費絲亞，於初賽以10秒84列總成績第三晉級準決賽，與個人第三面金牌進發，她的「程咬金」包括衞冕的靴娜譚臣，以及科特迪瓦的老將瑪莉祖絲。

香港隊方面，滑浪風帆好手陳晞文經過連日來的激戰後，取得第8名殺入今日的獎牌戰，與一眾勁敵比拼之餘，還有面對難以預測的風浪，但晞文身經百戰，定能「見招拆招」為香港爭取好成績。

東奧Day9將決出22面金牌如下：

游泳男子100米蝶泳

游泳女子200米背泳

游泳男子800米自由泳

游泳男女混合4x100米混合泳接力

射箭男子個人賽

田徑男子鐵餅

田徑女子4x400米混合接力

田徑女子100米

羽毛球男子雙人賽

劍擊女子佩劍團體

彈床男子賽

柔道混合團體

欖球女子賽

滑浪風帆男子RS:X級

滑浪風帆女子RS:X級

射擊團體多向飛碟

射擊女子50米步槍三姿

網球女子單打

三項鐵人混合接力賽

舉重男子81公斤級

舉重男子96公斤級

拳擊女子54-57公斤級

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