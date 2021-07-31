百米女飛人大戰　費絲亞靴娜譚臣蓄勢待發

東京奧運另一「金礦」——田徑項目周五（30日）展開，首日重頭戲女子100米初賽，全球頂尖女飛人雲集賽場，世界排名第1牙買加天后費絲亞以10秒84初賽總績第3晉級今日的準決賽，向着個人第3面奧運百米金牌目標進發，其隊友兼衞冕的靴娜譚臣總成績排名第2，女子100米周六（31日）傍晚將進行3場準決賽，約8時50分上演決賽，齊來見證奧運百米女飛人誕生！

34歲的費絲亞稱霸短跑界逾10年，連奪2008年京奧及2012年倫奧兩屆女子百米金牌，2016年里奧衞冕失敗獲得銅牌，今屆捲土重來，她在今年6月造出史上第2快時間10秒63，僅次於名宿「花蝴蝶」姬菲芙1988年創下的10秒49世界紀錄，費絲亞矚目登場，她在第5組跑出10秒84晉級。其隊友靴娜譚臣則以10秒82排總成績第2，過程輕鬆。

瑪莉祖絲跑10秒78列首位

費絲亞及靴娜譚臣兩位牙買加跑手暫時在總成績分列2、3位，排榜首的是來自科特迪瓦32歲老將瑪莉祖絲，她是上屆里奧百米殿軍，2019世錦賽銅牌，今次初賽跑出10秒78亦是非洲紀錄，發揮超水準，如果今日保持此成績，將會對兩位牙買加跑手構成威脅。

至於另一矚目巨星，世界排名第2英國的甸娜史密芙，出發前接受前曼聯名宿加利仔挑戰，令對方拉傷大腿，她在第1組登場，造出11秒07名列小組第2，總成績排第11位，似乎有所保留，等待今日才見真章。

「雙跳奇人」哈里遜登場

除了百米女飛人大戰，美國「雙跳奇人」哈里遜亦於男子跳高初賽登場，32名選手分開兩組比賽，由2米17起跳，然後逐步加高至2米21、2米25及2米28，哈里遜在2米25有一次失手，暫於總成績排名第4晉級周日的跳高決賽；哈里遜今日又要在跳遠初賽上陣，如果順利過關，周一會在跳遠決賽衝金，非常忙碌。

至於今屆新設的男女子4X400米接力，奪標大熱美國隊在初賽接棒時犯規，第2棒選手超出接棒區，嚴重犯錯，遭賽會取消資格。