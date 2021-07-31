比莉絲再退出跳馬高低槓決賽

美國體操天后比莉絲周六（31日）宣布，退出明日舉行的跳馬及高低槓個人項目決賽。連計日前的女子團體、女子個人全能賽，這個里約奧運4金得主已經連續退出4個項目，暫時未知會出戰平衡木及自由體操決賽，接下來她將每日接受繼續評估再決定。

這位24歲名將在周二（27日）跳馬第一跳失手後，對傳媒表示，「不再相信自己」，繼續宣布退出周四的女子團體及女子個人全能賽，「專注精神健康」。

比莉絲在社交網站Instagram發出幾個限時動態解釋自己情況，強調自己不是因為表現差而退賽：「我的生涯常有差的表現，但我都會完成比賽，我只是覺得很迷失，因為自己的安全，以及團體賽獎牌都冒著風險。所以隊友們挺身而出，贏得銀牌，這就是為何要有4個隊員，因為我們4個都有能力出賽，不只是我一個。」

她又說，是直到初賽才發現自己出現「twisties」（此為體操用語，意指精神障礙，令運動員在空中失去控制身體的意識），跳馬時一度分心而出現失誤：「如果你看到照片就知道，我在空中轉體的時候，我的神情很迷惑，幸好那一跳我很安全落地。有人說我放棄比賽，我其實我不是，只是我的思想和身體不同步，我想你們不知道，這到底有多危險。」