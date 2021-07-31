蘇超今晚開鑼！謝拉特力爭衞冕霸業

話咁快新一季蘇超將於周六(31日)晚開鑼，揭幕戰由上季冠軍格拉斯哥流浪主場對利雲斯頓。格流喺謝拉特執教之下，上季以大超班姿態捧盃，亦係球隊相隔10年再嘗蘇超冠軍滋味，「謝老四」更一度被指可能會接替高普，成為利物浦主帥，但佢最終選擇留隊，率領格拉斯哥流浪力爭衞冕，首輪出擊應該冇甩拖。

至於格拉斯哥流浪嘅死敵些路迪將於作客赫斯，些路迪上季輸25分，會方決定換帥，請來希臘人普斯迪高路執教，到底可唔可以大翻身呢？大家拭目以待。

直播表

周六7:30pm 德乙 恩高斯達特 Vs 海登咸

on.cc東網

周六8:30pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 利雲斯頓

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周日1:00am 俄超 莫斯科中央陸軍 Vs 莫斯科火車頭

有線603台

周日2:30am 德乙 杜塞爾多夫 Vs 雲達不來梅

on.cc東網

周日3:00am 蘇超 赫斯 Vs 些路迪

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周日5:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 聖荷西地震

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周日6:00am 美職 紐約紅牛 Vs 新英倫革命

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周日8:30am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 皇家鹽湖城

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周日9:00am 美職 FC奧斯汀 Vs 科羅拉多急流

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周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 明尼蘇達聯

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