9年後再戰奧運　陳晞文突破個人最佳無憾告別

香港滑浪風帆代表陳晞文，今日（31日）在江之島出戰東京奧運女子RS:X獎牌戰，以第7名衝線，總成績排第8名，突破其倫敦奧運第12名戰績。

相隔9年再度踏足奧運舞台，陳晞文（Hayley）經過4日、合共12場比賽後，累積81分，在27個參賽者中排行第8，以前10的姿態躋身獎牌賽。RS:X的「玩法」，是分數愈低愈好，每場首名得1分，次名2分，如此類推。而賽事來到爭牌階段，每場分數更會乘2。

雖然賽前，陳晞文與第3名的法國選手Charline Picon（36分）相差45分，已肯定無緣獎牌，仍有機會爭奪單場冠軍，把總排名由第8推前到第6，追平總教練陳敬然在2008年北京奧運的成績。最終她在10名選手中以第7名衝線，以總分95分第8名完賽。中國選手盧雲秀力壓法國的 Charline Picon及英國的Emma Wilson贏得金牌。

9歲開始玩滑浪風帆，現年30歲的陳晞文，在滑浪風帆這項運動貢獻了21載，Hayley形容今次是「最滿意的比賽」，賽後亦獲得教練陳敬然難得評出100分：「今日風偏細，大概4至6節海里，其實一路我遇到嘅都係細風搖快嘅問題，所以目標都係要做好自己，第一個圈的時候，我都需要努力追逐，畢竟起步唔算太理想。」

Hayley透露東京奧運是自己最後一屆奧運會，她不忘寄語港隊隊友以及一班後輩：「希望師弟、師妹都可以見到我堅持嘅精神，嗰種享受滑浪風帆嘅心態，唔好畀比賽蒙蔽一初，要享受做運動員，因為有好多香港人支持你。如果冇受傷，我都想繼續做滑浪風帆運動員，但人生去到唔同階段，會有唔同選擇，希望可以繼續貢獻滑浪風帆。」

去年獲未婚夫陳家威求婚，成為準新娘的Hayley，因為東京奧運要推遲婚期，但她表示從來未因此而感到擔憂：「我知道一個咁錫我嘅人，係一定會等我！」對著鏡頭「放閃」後，Hayley甜甜一笑，可見這位「風之后」已準備好步入人生新階段，衷心祝福他們。