奧斯卡X顏樂楓新鮮講波組合　知佢哋咩料啦

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經過第一輪激戰後，德乙嚟到今個禮拜仍然有好戲上演，而on.cc東網繼上個禮拜搵到「神級評述員」劉舜文幫手講波後，今周決定轉一轉口味先，搵嚟港超聯2020至2021年度最佳金球得主、香港足球明星‧最佳11人嘅顏樂楓嚟客串吓。

呢位港隊代表聯同奧斯卡，為恩高斯達特對海登咸作出評述，各位球迷如果想一邊睇波、一邊同「光頭」互動溝通講波經，記得到時去《睇體 ontv Sports》facebook度留言喇！（on.cc東網周六晚上7時30分直播）

除咗呢場波之外，東網喺深夜仲「加料」直播杜塞爾多夫對雲達不來梅，並由「波盤專家」J臣、樂比堅尼送上《創富FORM》，實行齊齊搵大錢！各位有乜嘢波盤、貼士想問嘅話，到時就要去《東網體育》、《睇體 ontv Sports》facebook度留言喇！

東網免費直播賽程

周六7:30pm 恩高斯達特Vs海登咸

周日2:30am 杜塞爾多夫VS雲達不來梅

周日7:30pm 基爾VS史浩克04

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