李麗珊奪金佢都未出世　盧雲秀奧運首演奪冠

1996年香港「風之后」李麗珊贏得滑浪風帆奧運金牌時，福建姑娘盧雲秀都還未出世，今天（31日）她在東京奧運會上以總成績36分贏得女子RS:X帆板冠軍，為中國繼殷劍於2008年於京奧之後，奪得滑浪風帆第二面奧運金牌。

過去中國女子滑浪風帆項目的成績都不俗，殷劍贏得京奧金牌，而上屆里約奧運陳佩娜則奪得銀牌，首戰奧運的盧雲秀在頭12輪賽事都保持前10排名，至獎牌戰都保住前列位置，最終以第3名衝過終點，扣除最差一輪比賽後，她在總成績以兩分的優勢力壓衞冕的法國選手碧安奪冠，英國的韋遜則獲銅牌。衝線後三位獎牌得主分別跳入水相擁慶祝，盡顯奧運精神兼場面感人。

24歲的盧雲秀於1996年9月出世於福建，剛到小學因為爸媽無暇接送，喜愛運動的她就索性跑步返學，由屋企跑1公里到學校的路程就成為她兒時跑道，因此令她愛上了長跑。

她不單擅長跑步，就連舉重都可以頂上，其後被體育老師推薦到少年體校，半年後就被選入福建帆板運動管理中心。由田徑轉到海上，盧雲秀初時找不到方向，更因為身材瘦小而被帆船隊「退貨」，後來去到滑浪風帆項目。

場上場下的盧雲秀都總會帶着笑，2013年加入國家隊，2019年贏得世界盃冠軍，今屆東京奧運是她在五環舞台的首演，並圓了冠軍美夢，而2024年巴黎奧運會上將換上新帆板型號，換言之RS:X帆板隨着今屆賽事完結，宣告「退役」。