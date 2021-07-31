21年風帆生涯隨奧運完結　陳晞文「平安走到終點」

完成東京奧運後，陳晞文說，她有「7成、8成、9成的機會退役」，這21年來，在大海中央載浮載沉，遇過無數風浪，若用一句話總結這趟旅程，是「我平安走到了終點」。

香港滑浪風帆女將陳晞文，今日（31日）在江之島出戰RS:X獎牌賽，單場獲得第7，總成績排行第8「畢業」。說畢業，是因為奧運前，晞文已說過會在10月結婚，這次奧運，很可能是她最後一次奧運：「其實沒什麼變數（讓我不退役），但never say never。」

從9歲學習滑浪風帆，到30歲退役，她好像一直與奧運「八字不合」：試過在2012年集訓撞船，斷了5條肋骨，切除整個脾臟，兩個月後復出參加倫奧，仍獲第12名；也試過輸掉內部遴選，把里奧席位拱手相讓，一度萌生退意。我問，這條路與想像有何不同，她長長呼一口氣：「以前常常想，第一次去奧運就有好成績，第二次，就該贏獎牌吧。所以，當去不到里約，我很失望。」但原來有些事情，不循著軌跡走，也有另一番味道：「我一路堅持，努力，終於再來到東京。前兩日很大風，我忽然覺得，我真的很喜歡滑浪風帆。」

喜歡滑浪風帆，喜歡RS:X，喜歡教練，喜歡隊友，喜歡對手⋯⋯訪問到一半，旁邊的法國選手Charline Picon突然隔著電話，唱起生日歌。晞文笑道：「很高興與這些厲害的選手比賽。她是上屆奧運冠軍，生了小朋友，這次還能獲得頭3。有時候不得不認命，我們實力確有差距，我也未必有這種銳志，但起碼我知道，我很勤力，已沒遺憾。」

口裏說著「沒遺憾」，但挖深一點，還是有的：「從贏世青冠軍，升成人組開始，我就以奧運頒獎台為目標。失敗了，但我想像阿英（總教練陳敬然）一樣，見證、幫助其他運動員站上去。」怎樣幫助？她靦腆回答，想當教練，用自己的經歷啟發後輩：「滑浪風帆這項運動，有很多變數，只能做好自己，認真去玩。」認真和玩，好像是兩個意思相反的字詞，卻是晞文多年心得：「希望多些人認識我們，覺得我們好型。」

而晞文載浮載沉，憑著堅持「平安走到了終點」的生涯，總教練陳敬然一直看在眼裏：「2016、17年（失落里奧資格），她完全是靠自己撐過去的，教練、隊友只能給予空間和支持。因為她很掙扎，女生時間有限，她有很多東西想做，父母也希望她學業有成，但正如她所說，她真的很喜歡滑浪風帆。」對於晞文想成為教練，阿英先是笑笑：「可能我做得好，感動到她。」然後苦口婆心道：「她能幫忙當然好，但我覺得，她應全心全意當好媽媽，像我當初退役，便停了3年，只照顧小朋友，這是人生很重要的一環。」

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