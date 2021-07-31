最忙奧運媽媽　英國划艇手一人兼三職

日前東京奧運女子賽艇雙人雙槳，英國組合海倫高化與施雲，以2.86秒之差屈居第4名，實在可惜，但35歲老將海倫高化仍然贏盡各界掌聲，因為這位2012及16年奧運金牌得主原本5年前奪金後，已經選擇退役，直至上年4月才選擇復出，當時她已是3子之母，在同時兼顧家庭、醫院工作及訓練，仍然可以取得佳績，令人佩服。

海倫高化可說是1位「全能戰士」，她本來是1位體育老師，熱衷越野跑及曲棍球，直至22歲才首次接觸划艇，僅用2年時間訓練，就獲得划艇世錦賽亞軍，其後更加連奪2012及16年奧運金牌。

海倫高化在上屆奧運奪金後，決定退役並誕下1位兒子，上年1月再誕下一對龍鳳胎，理應忙得不可開交。

不過，當海倫高化知道東京奧運延期1年舉行後，毅然上年4月復出，每日早上5點半起身照顧小朋友，跟住前往訓練，直至3個月前海倫高化才停止餵哺母乳，開始全力備戰奧運。

雖然生活忙碌，但海倫高化卻非常享受，她說：「無論輸贏，第2日我都會重新做媽媽，好享受這個過程，將來可以和孩子們分享這故事，好感謝家人支持。」她承認今屆肯定是最後1次參加奧運。

值得一提，海倫高化5年前退役後，決定完成醫學學位，新冠肺炎爆發期間，她一直在前線擔任醫生，下星期又要重返醫院崗位，她的「超人」能力實在令人敬佩。