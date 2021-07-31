中國女排小組賽提前出局　征戰37年最差成績

中國女排在周六（31日）火併奪標熱門意大利之前收到壞消息，由於同組的土耳其直落3局擊敗阿根廷，4戰取得2勝2負得7分，總局數9勝6負，中國女排餘下兩仗即使全勝都無法超越土耳其，結果提前兩輪小組賽出局，亦是中國女排奧運歷來37年最差成績。

其實上仗2:3負於俄羅斯奧委會之後，中國女排出線機會僅餘下數字上的可能，除了餘下兩輪必須擊敗意大利及阿根廷，還要寄望俄羅斯奧委會及土耳其輸波。

這個微弱的希望亦於周六下午幻滅，土耳其以3:0輕取「魚腩」阿根廷，在積分及勝負局上都穩在中國女排之上，提前確定出線8強，而作為衞冕冠軍的中國女排，亦提前兩輪出局，衞冕失敗。

中國女排之前最差成績是1992年奧運第7名，今屆連分組賽都未能出線，創下歷來最差成績。

中國女排歷屆奧運成績

1984年洛杉磯奧運 金牌

1988年漢城奧運 銅牌

1992年巴塞隆拿奧運 第7名

1996年亞特蘭大奧運 銀牌

2000年悉尼奧運 第5名

2004年雅典奧運 金牌

2008年北京奧運 銅牌

2012年倫敦奧運 第5名

2016年里約奧運 金牌

2021年東京奧運 小組賽出局